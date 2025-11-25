Maurizio Petracca primo eletto in Campania | Il successo è di una squadra

AVELLINO — Maurizio Petracca è stato riconfermato consigliere regionale con 25.507 preferenze, risultato che lo consacra come il primo eletto in Campania in termini percentuali. Il suo trionfo, che ha ampiamente superato ogni aspettativa, è stato celebrato dal consigliere con un incontro tenutosi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

LabTv. . Maurizio Petracca per il Pd, Enzo Alaia per Casa Riformista, Livio Petitto per Forza Italia ed Ettore Zecchino per Fratelli d'Italia. Ecco chi sono i quattro consiglieri regionali irpini. Per i primi tre è una riconferma. La novità è il figlio dell'ex ministro Dc can Vai su Facebook

Reglionali, gli eletti in Irpinia: Petracca, Alaia, Petitto e Zecchino - La provincia di Avellino avrà i suoi quattro rappresentanti nel nuovo Consiglio regionale della Campania. Segnala irpinianews.it

Regionali, Petracca: "Alle urne è uscito un capolavoro, vittoria di squadra" - L'articolo Regionali, Petracca: "Alle urne è uscito un capolavoro, vittoria di squadra" proviene da OttoPagine. msn.com scrive

Regionali, in città: Petracca stacca tutti. Festa è secondo, superando Nargi. Gengaro è quinto - Regionali, in città il consigliere del Pd Maurizio Petracca è primo per numero di preferenze e i dem sono il primo partito. Come scrive corriereirpinia.it