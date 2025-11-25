Matteo Renzi entra nel Cda dell’israeliana Enlivex Therapeutics

Ildenaro.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Renzi è nominato nel consiglio d’amministrazione di Enlivex Therapeutics, azienda israeliana quotata al Nasdaq, che annuncia il suo ingresso nel settore delle criptovalute. La società, quotata negli Stati Uniti e a Tel Aviv, è la prima al mondo ad adottare una strategia di gestione della tesoreria basata su asset digitali e su mercati predittivi tramite il token Rain. Renzi entrerà ufficialmente nel board al termine del collocamento privato da 212 milioni di dollari, in chiusura martedì 25, che raccoglierà fondi in dollari e Usdt, la stablecoin di Tether. Intanto il titolo a Wall Street balza del 55 per cento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

matteo renzi entra cdaCriptovalute, Matteo Renzi nel Cda della biotech israeliana Enlivex Therapeutics - Matteo Renzi entra nel consiglio di amministrazione di Enlivex Therapeutics, azienda biotecnologica israeliana. Segnala tg24.sky.it

matteo renzi entra cdaMatteo Renzi nel cda della biotech israeliana Enlivex Therapeutics, svilupperà un progetto sulla blockchain - L'obiettivo è avviare la prima strategia a livello mondiale di tesoreria di asset digitali basata sui mercati predittivi ... Si legge su huffingtonpost.it

matteo renzi entra cdaPolemica su Matteo Renzi, entra nel Cda di una società israeliana - Matteo Renzi torna al centro della scena internazionale con un nuovo incarico nel mondo dell’innovazione tecnologica. thesocialpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Matteo Renzi Entra Cda