Matteo Renzi entra nel Cda dell’israeliana Enlivex Therapeutics

Matteo Renzi è nominato nel consiglio d'amministrazione di Enlivex Therapeutics, azienda israeliana quotata al Nasdaq, che annuncia il suo ingresso nel settore delle criptovalute. La società, quotata negli Stati Uniti e a Tel Aviv, è la prima al mondo ad adottare una strategia di gestione della tesoreria basata su asset digitali e su mercati predittivi tramite il token Rain. Renzi entrerà ufficialmente nel board al termine del collocamento privato da 212 milioni di dollari, in chiusura martedì 25, che raccoglierà fondi in dollari e Usdt, la stablecoin di Tether. Intanto il titolo a Wall Street balza del 55 per cento.