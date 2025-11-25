Mattarella | Province non possono essere destinate a un eterno limbo
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto oggi martedì 25 novembre all’ assemblea dell’Unione Province Italiane a Lecce, e ha sfruttato l’occasione per chiedere al legislatore interventi organici volti a chiarire ruoli e funzioni di questi enti locali dopo la riforma rimasta incompiuta del 2014. “ Le province non possono essere destinate a un eterno limbo. Sono parte della vita democratica della Repubblica. Nessuna sede meglio di questa, nella quale sono presenti i sindaci, che oggi costituiscono gli organi deliberativi delle province, può elaborare un contributo di riflessione autorevole e da ascoltare”, ha detto il capo dello Stato nel suo intervento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
