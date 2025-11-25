Mattarella | Per l' Autonomia serve leale collaborazione – Il video
(Agenzia Vista) Lecce, 25 novembre 2025 "L’autonomia richiede armonia e leale collaborazione tra le istituzioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla cerimonia di apertura dell'Assemblea generale delle Province italiane. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
