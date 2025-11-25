Mattarella oggi a Lecce Emiliano | un onore concludere così il mio mandato
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “Concludere il mio mandato rinnovando il giuramento di fedeltà alla Costituzione davanti al Presidente della Repubblica è stato un momento di grande emozione e lo è stato anche di più dopo aver incontrato i bambini delle scuole di Lecce che rappresentano l’immagine dell’Italia di oggi che dovremmo osservare più spesso. Oggi c’erano alunni provenienti da ogni parte del mondo, dall’Asia, dall’Africa, dal Sud America, che cantavano l’inno nazionale e sventolavano il tricolore con lo stesso entusiasmo dei loro coetanei accompagnati dai nonni. Questa è la rappresentazione più autentica dei nuovi italiani, diversi per origine, ma uniti nei valori della nostra comunità e nella scelta di appartenere al nostro Paese”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
