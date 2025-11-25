Mattarella | Libertà delle donne una conquista da tutelare ogni giorno
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il richiamo di Mattarella contro ogni forma di violenza. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea come, ancora oggi, la parità di genere fatichi ad affermarsi in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata. Nelle case, nei luoghi di lavoro e negli spazi della società, questa mancanza di equilibrio limita l’autonomia femminile, mette a rischio la sicurezza delle donne e frena il progresso collettivo. Mattarella evidenzia inoltre che i conflitti armati rappresentano un contesto in cui la violenza di genere viene usata come strumento di intimidazione e sopraffazione, con conseguenze devastanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
