Mattarella demolisce la riforma Delrio | Le province rimaste in un limbo sono fondamentali per la Repubblica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella demolisce la riforma Delrio, quella che ha trasformato le province in organismi pletorici e non elettivi. Lo fa da Lecce, all’assemblea dell’Upi, ricordando con grande sapienza la funzione costituzionale di enti che il centrosinistra ha privato di ruoli e competenze. Le parole del Capo dello Stato. Le Province sono “ un’istituzione che la Costituzione pone come elemento costitutivo della Repubblica, unitamente ai Comuni alle città metropolitane e alle Regioni. La Costituzione stabilisce inoltre che le Province sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni: si tratta di previsioni che non possono essere accantonate”, ha detto il Capo dello Stato intervenendo all’assemblea dell’Upi a Lecce. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mattarella demolisce la riforma Delrio: “Le province rimaste in un limbo, sono fondamentali per la Repubblica”

