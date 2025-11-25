Mattarella boccia la riforma Delrio | Le Province fondamentali per la Repubblica

"Le Province sono l'ente di connessione tra città e territori lontani dalle maggiori vie di comunicazione, tra vita urbana e vita nelle aree interne e montane. Il loro ruolo è prezioso sul terreno della coesione, a partire dai tradizionali ambiti delle comunicazioni e dell'istruzione, per contrastare la rischiosa condizione che, per alcuni settori della popolazione i diritti di cittadinanza siano resi di fatto meno fruibili". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Lecce all'Assemblea delle Province d'Italia. "Il più elementare tra gli interrogativi -ha poi spiegato Mattarella- è se la dimensione territoriale provinciale sia superata, come sembrava sottintendere la legge del 2014. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella boccia la riforma Delrio: "Le Province fondamentali per la Repubblica"

News recenti che potrebbero piacerti

#inonda Giorgia Meloni parla dell'incontro col Presidente Sergio Mattarella dopo il caso Bignami. - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella boccia la riforma Delrio: "Le Province fondamentali per la Repubblica" - "Le Province sono l'ente di connessione tra città e territori lontani dalle maggiori vie di comunicazione, tra vita urbana e vita ... Si legge su iltempo.it

Mattarella, riforma delle Nazioni Unite è benvenuta e necessaria - "Senza cambiamento nei meccanismi di governance dell'ONU, il rischio è che molte nazioni rinuncino a guardarvi come il luogo in cui è possibile costruire obiettivi comuni. Segnala quotidiano.net

Mattarella (senza dirlo in modo esplicito) sostiene il salario minimo del Csx e boccia la politica del governo Meloni - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella proviene dalla Margherita e anche, successivamente, dal Partito Democratico. Segnala affaritaliani.it