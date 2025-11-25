Mattarella boccia la riforma Delrio | Le Province fondamentali per la Repubblica
"Le Province sono l'ente di connessione tra città e territori lontani dalle maggiori vie di comunicazione, tra vita urbana e vita nelle aree interne e montane. Il loro ruolo è prezioso sul terreno della coesione, a partire dai tradizionali ambiti delle comunicazioni e dell'istruzione, per contrastare la rischiosa condizione che, per alcuni settori della popolazione i diritti di cittadinanza siano resi di fatto meno fruibili". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Lecce all'Assemblea delle Province d'Italia. "Il più elementare tra gli interrogativi -ha poi spiegato Mattarella- è se la dimensione territoriale provinciale sia superata, come sembrava sottintendere la legge del 2014. 🔗 Leggi su Iltempo.it
