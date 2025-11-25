Matrimonio tra persone dello stesso sesso se celebrato in uno stato membro vale tutta l' Unione
La Corte di giustizia dell'Unione europea rafforza la tutela delle famiglie arcobaleno e richiama gli stati membri al rispetto del diritto europeo. 🔗 Leggi su Wired.it
Corte Ue: il matrimonio con lo stesso sesso contratto in altro Stato va riconosciuto - La Corte di giustizia europea constata che il rifiuto di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell’Unione, contratto legalmente in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà ... Riporta ilsole24ore.com
Matrimoni tra persone dello stesso sesso riconosciuti in tutta l’UE: la sentenza - La Corte dell'UE ha emesso la sentenza che obbliga i membri dell'Unione a riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso, anche se contratti in un altro Stato europeo. Scrive ildigitale.it
Corte UE: “I matrimoni tra cittadini dello stesso sesso vanno riconosciuti in tutti gli Stati membri” - Secondo la Corte, il rifiuto di tale trascrizione ostacolerebbe il diritto alla libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione (foto d'archivio) ... Da laprovinciadivarese.it