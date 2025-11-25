La nota del Dicastero per la Dottrina della Fede rilancia il valore della monogamia come via di libertà, dignità e maturazione reciproca, distinguendo l’amore dal possesso. L’unità coniugale implica un amore grande, fedele e costante, reso pieno nel Sacramento che rappresenta le nozze mistiche tra Cristo e la Chiesa. È questo il concetto alla base della nota che il Dicastero per la Dottrina della Fede del Vaticano ha diffuso oggi. – Notizie.com Il testo approfondisce il significato della monogamia e dell’amore coniugale. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Matrimonio, monogamia, dignità: la rivoluzione silenziosa della Chiesa nella nota del Dicastero