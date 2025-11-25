Matrimonio monogamia dignità | la rivoluzione silenziosa della Chiesa nella nota del Dicastero
La nota del Dicastero per la Dottrina della Fede rilancia il valore della monogamia come via di libertà, dignità e maturazione reciproca, distinguendo l’amore dal possesso. L’unità coniugale implica un amore grande, fedele e costante, reso pieno nel Sacramento che rappresenta le nozze mistiche tra Cristo e la Chiesa. È questo il concetto alla base della nota che il Dicastero per la Dottrina della Fede del Vaticano ha diffuso oggi. – Notizie.com Il testo approfondisce il significato della monogamia e dell’amore coniugale. 🔗 Leggi su Notizie.com
Argomenti simili trattati di recente
? Pubblicata ‘Una caro’, la nota dottrinale del Dicastero per la dottrina della fede sul valore della monogamia nelle nozze cristiane. Il documento afferma che il matrimonio in senso cattolico è solo fra un maschio e una femmina. Bocciati poliamore e poligami Vai su Facebook
Amore e fedeltà: la nota del Vaticano su matrimonio e monogamia buff.ly/3yTjdpT Vai su X
Matrimonio, monogamia, dignità: la rivoluzione silenziosa della Chiesa nella nota del Dicastero - La nota del Dicastero per la Dottrina della Fede rilancia il valore della monogamia come via di libertà, dignità e maturazione reciproca. Secondo notizie.com
Matrimonio: mons. Matteo, “entro novembre sarà pubblicato un documento sulla monogamia” - Ad annunciarlo, nel corso dell’evento di approfondimento sulla Nota dottrinale odierna del Dicastero per la Dottrina della fede, è stato ... Da agensir.it
In arrivo una Nota vaticana sulla monogamia - A fine novembre Il Dicastero per la Dottrina della fede pubblicherà un documento sulla monogamia. Riporta msn.com