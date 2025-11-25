Secondo quanto stabilito dai giudici di Lussemburgo, "Uno Stato membro ha l'obbligo di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell'Unione dello stesso sesso che è stato legalmente contratto in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno" L. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Matrimoni gay, Corte Ue: “Unione contratta in altri Paesi membri va riconosciuta”, Pillon al GdI: "Allora consentano ad un uomo di sposarsi con più donne"