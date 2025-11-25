Matrimoni gay Corte Ue | Unione contratta in altri Paesi membri va riconosciuta Pillon al GdI | Allora consentano ad un uomo di sposarsi con più donne
Secondo quanto stabilito dai giudici di Lussemburgo, "Uno Stato membro ha l'obbligo di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell'Unione dello stesso sesso che è stato legalmente contratto in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno" L. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
