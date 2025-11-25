Matias Soulé non è più un progetto per il futuro

Non c’è niente di più effimero di un giudizio definitivo. Perché nel calcio basta un tocco a effetto per ribaltare sentenze, per sovrascrivere narrazioni portate avanti per mesi. È una regola non scritta con cui si sono confrontati tutti. E che adesso sta sperimentando sulla sua pelle anche Matias Soulé da Mar del Plata. In poco più di un anno l’argentino si è visto attaccare dietro al collo un’infinità di etichette. E quasi tutte portavano impressi giudizi non proprio positivi. Quello che doveva essere il trascinatore della Roma si era trasformato nel gran visir di tutti i flop di mercato. Da campione in nuce a zimbello. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

