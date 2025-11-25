Masters of the Universe | cosa dicono le prime proiezioni di prova del nuovo film Amazon?
L'anno prossimo arriverà in sala la nuova versione live-action tratta dal noto franchise d'animazione, ma intanto si stanno svolgendo le prime proiezioni di prova All'inizio di questo mese, secondo quanto riferito, hanno avuto luogo le prime proiezioni di prova del nuovo film in live-action Masters of the Universe prodotto da Amazon MGM. Le prime reazioni sarebbero positive e, sebbene i fan abbiano sollevato alcune critiche su alcuni aspetti (tra cui quella che sembra essere una visione di Eternia fortemente improntata all'umorismo), il consenso generale emerso dalle proiezioni sembra essere che si tratti di una versione degna di He-Man e compagnia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
