Massa sogna il tricolore Lo scudetto non è un tabù

25 nov 2025

Ha scritto un’altra pagina di storia il Circolo Tennis Massa Lombarda: la squadra romagnola si è infatti qualificata per la prima volta per la finale scudetto del campionato di serie A1 maschile. Sette giorni dopo il successo per 4-2 sul Tennis Club Santa Margherita Ligure nell’incontro di andata della semifinale play-off disputato all’Oremplast Tennis Arena, la formazione capitanata da Michele Montalbini (affiancato come vice da Alessio De Bernardis) ha saputo prevalere per 3-2 nel ritorno della semifinale a campi invertiti. Un’impresa arrivata al termine di una interminabile giornata di incontri, durata oltre 12 ore, dalle 10 alle 22. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

