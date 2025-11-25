Marvin Vettori si rimette in gioco | sfida a Ferreira per rialzare la testa dopo tre sconfitte

Marvin Vettori tornerà sull’ottagono il prossimo 6 dicembre in occasione di UFC 323, evento organizzato dalla massima division internazionale per quanto concerna la MMA (arti marziali miste). Il figher italiano se la dovrà vedere con il brasiliano Brunno Ferreira tra i pesi medi: sarà davvero un momento di non ritorno della carriera del trentino, che dovrà combattere per rimanere nella top-15 mondiale. Al momento, infatti, il ribattezzato The Italian Dream si trova al 14mo posto e il suo avversario non risulta piazzato nel ranking mondiale di categoria: una battuta d’arresto contro The Hulk comprometterebbe seriamente le ambizioni del nostro portacolori, che il 12 giugno 2021 aveva fronteggiato il nigeriano Israel Adesanya nel match per il titolo mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marvin Vettori si rimette in gioco: sfida a Ferreira per rialzare la testa dopo tre sconfitte

