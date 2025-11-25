Una nuova minaccia di proporzioni cosmiche sta emergendo nell’universo Marvel, con l’introduzione di un villain che supera persino le potenze di Galactus: l’ Abyssus. Nei recenti annunci e anteprime, Marvel rivela dettagli inquietanti su questo essere, risultato di un’incredibile fusione tra il potente Knull, il Re in Nero, e il forma-mento di Galactus. La sua comparsa segna l’inizio di una sfida epica tra forze cosmiche e personaggi appartenenti a diverse realtà parallele. scoperta di abyssus, il nuovo galactus. la fusione con knull dà vita a un nemico capace di sconvolgere l’universo. Nel numero The End 2099 #3, previsto per il 25 febbraio 2026, viene svelata l’immagine di Abyssus, raffigurato con un aspetto minaccioso e imponente mentre comanda un esercito di soldati controllati mentalmente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Marvel presenta abyssus il villain che unisce galactus e king in black