Martusciello | Forza Italia deve guidare il centrodestra in Campania
Tempo di lettura: 2 minuti Nel day after delle elezioni regionali, il deputato di Forza Italia, Fulvio Martusciello, analizza senza giri di parole il risultato del voto, che ha visto un divario significativo tra centrosinistra e centrodestra. Un esito, ammette, “non immaginabile”, frutto di una campagna elettorale “ sbilanciata su temi incomprensibili per gli elettori ”. Secondo Martusciello, gli errori dei partner di coalizione – FdI e Lega – avrebbero pesato: dalle polemiche “ sul gozzo di Fico ” fino alla spinta finale dei ministri leghisti sull’autonomia differenziata. Scelte che, afferma, “gli elettori hanno punito”, mentre Forza Italia ottiene “97mila voti in più rispetto al 2020” e risulta il primo partito della coalizione ad Avellino, Benevento e Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
