Martorelli | L’Inter in campionato va in difficoltà per un motivo Sullo scudetto dico questo

Internews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Giocondo Martorelli, noto procuratore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Giocondo Martorelli ha parlato a TMW del momento dell’ Inter dopo la sconfitta nel derby. LA SCONFITTA DELL’INTER NEL DERBY – L’Inter ha creato molte occasioni da gol, a parte il rigore sbagliato da Calhanoglu. Il Milan ha fatto la sua partita con un Maignan in stato di grazia. I rossoneri sono tra i candidati per lo Scudetto. FAVORITA SCUDETTO – Non c’è una favorita. Ma tre-quattro squadre che possono lottare per lo Scudetto. Il Milan non ha nessuna competizione europea, ha tutta la settimana per lavorare al meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com

martorelli l8217inter in campionato va in difficolt224 per un motivo sullo scudetto dico questo

© Internews24.com - Martorelli: «L’Inter in campionato va in difficoltà per un motivo. Sullo scudetto dico questo»

Argomenti simili trattati di recente

Martorelli: "Kean può ancora crescere. Inter e Juve, basta passi falsi" - A Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, è stato ospite l'agente Giocondo Martorelli. Scrive tuttomercatoweb.com

Martorelli: "Il Sassuolo tornerà in A. In tre in ritardo, ma la delusione è il Frosinone" - com ha parlato anche della Serie B a partire dal primo posto del Sassuolo fino alle delusioni di questo primo ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Martorelli L8217inter Campionato Difficolt224