Martorelli | L’Inter in campionato va in difficoltà per un motivo Sullo scudetto dico questo

Inter News 24 Le parole di Giocondo Martorelli, noto procuratore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Giocondo Martorelli ha parlato a TMW del momento dell’ Inter dopo la sconfitta nel derby. LA SCONFITTA DELL’INTER NEL DERBY – L’Inter ha creato molte occasioni da gol, a parte il rigore sbagliato da Calhanoglu. Il Milan ha fatto la sua partita con un Maignan in stato di grazia. I rossoneri sono tra i candidati per lo Scudetto. FAVORITA SCUDETTO – Non c’è una favorita. Ma tre-quattro squadre che possono lottare per lo Scudetto. Il Milan non ha nessuna competizione europea, ha tutta la settimana per lavorare al meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com

