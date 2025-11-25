Martorelli | L’Inter in campionato va in difficoltà per un motivo Sullo scudetto dico questo
Inter News 24 Le parole di Giocondo Martorelli, noto procuratore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Giocondo Martorelli ha parlato a TMW del momento dell’ Inter dopo la sconfitta nel derby. LA SCONFITTA DELL’INTER NEL DERBY – L’Inter ha creato molte occasioni da gol, a parte il rigore sbagliato da Calhanoglu. Il Milan ha fatto la sua partita con un Maignan in stato di grazia. I rossoneri sono tra i candidati per lo Scudetto. FAVORITA SCUDETTO – Non c’è una favorita. Ma tre-quattro squadre che possono lottare per lo Scudetto. Il Milan non ha nessuna competizione europea, ha tutta la settimana per lavorare al meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Occasione fallita da Calhanoglu su rigore, ma Maignan è stato prodigioso: l'Inter si dispera per l'occasione persa - facebook.com Vai su Facebook
Martorelli: "Kean può ancora crescere. Inter e Juve, basta passi falsi" - A Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, è stato ospite l'agente Giocondo Martorelli. Scrive tuttomercatoweb.com
Martorelli: "Il Sassuolo tornerà in A. In tre in ritardo, ma la delusione è il Frosinone" - com ha parlato anche della Serie B a partire dal primo posto del Sassuolo fino alle delusioni di questo primo ... Come scrive tuttomercatoweb.com