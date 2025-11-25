La 49enne è sparita nel nulla durante una passeggiata a Calamosca. Le ricerche di Martina Lattuca, la 49enne scomparsa martedì scorso durante una passeggiata sotto la pioggia a Calamosca, non hanno ancora restituito risposte. La zona del promontorio della Sella del Diavolo, battuta ormai da giorni, rimane avara di indizi nonostante l’ultimo ritrovamento: una seconda scarpa, riaffiorata dalle acque domenica mattina. La scoperta del canoista nella Grotta dei Colombi. A individuarla è stato un canoista che stava pagaia­tando nei pressi della Grotta dei Colombi. La calzatura, simile alla prima trovata nei giorni scorsi, galleggiava poco distante dagli scogli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Martina Lattuca, cresce l’angoscia a Calamosca: ritrovata un’altra scarpa, ma della 49enne nessuna traccia