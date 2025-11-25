Martina Colombari in lacrime a Belve | Non sono una super mamma per mio figlio Achille ho fatto scelte dolorose – Il video

Martina Colombari è ospite di Francesca Fagnani nella quarta puntata di Belve. Eletta Miss Italia nel 1991, Colombari è stata negli anni modella, attrice e conduttrice, ma – come era prevedibile – la sua intervista si è concentrata molto sulla vita privata della donna, particolarmente segnata dalle difficoltà del figlio Achille, nato dall’amore tra l’ex reginetta di bellezza e il marito, l’ex calciatore Alessandro “Billy” Costacurta. Fagnani ha ricordato la diagnosi di Adhd ricevuta dal ragazzo, che nel corso degli anni si è fatto notare per un’ adolescenza turbolenta, segnata da comportamenti violenti, uso di droghe, sette Tso, detenzione e il ricovero in una clinica in Svizzera. 🔗 Leggi su Open.online

