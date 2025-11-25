Martina Colombari a Belve sul figlio Achille | Non sono una super mamma ho chiesto aiuto Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio anche con scelte dolorose

Vanityfair.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex Miss Italia è tornata a parlare dei problemi del figlio, che a fine ottobre, in un'intervista, ha dichiarato di aver tentato il suicidio quando era adolescente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

martina colombari a belve sul figlio achille non sono una super mamma ho chiesto aiuto si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio anche con scelte dolorose

© Vanityfair.it - Martina Colombari a Belve sul figlio Achille: «Non sono una super mamma, ho chiesto aiuto. Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, anche con scelte dolorose»

Scopri altri approfondimenti

martina colombari belve figlio“Mi ha costretta a curarmi, non stavo bene”: il dramma di Martina Colombari raccontato a Belve - Martina Colombari si racconta a Belve: dolore per il figlio Achille e il sostegno del marito Achille Costacurta che "le ha salvato la vita". Si legge su donnaglamour.it

martina colombari belve figlioMartina Colombari in lacrime a Belve per il figlio Achille e svela: “Billy mi ha salvata quando non stavo bene” - La showgirl si commuove parlando del figlio Achille Costacurta: “Se si ammala un familiare si ammala tutta la ... fanpage.it scrive

martina colombari belve figlioMartina Colombari a Belve si commuove parlando del figlio Achille - L’attrice si è infatti commossa parlando delle difficoltà del figlio Achille. Riporta novella2000.it

Cerca Video su questo argomento: Martina Colombari Belve Figlio