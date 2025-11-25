Martina Colombari a Belve | La malattia di mio figlio ha rafforzato la famiglia

Intervista intima ed emozionante per Martina Colombari ospite di Francesca Fagnani a ‘Belve’ oggi martedì 25 novembre. La showgirl si è commossa quando ha parlato delle difficoltà del figlio Achille, a cui è stato diagnosticato il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) dopo un passato di gravi problemi di dipendenza da sostanze. “Questo vi ha più unito o allontanato con suo marito?”, ha chiesto Fagnani: “ Ci ha rafforzato come coppia e come famiglia. Se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia”, ha risposto Colombari. Quando ci sono stati episodi gravi, ha aggiunto, “non sono una super mamma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Martina Colombari a Belve: “La malattia di mio figlio ha rafforzato la famiglia”

Contenuti che potrebbero interessarti

Quando Martina Colombari non rosicava per il tesoretto e andò ospite da Pippo Baudo con una Barbara D’Urso coi capelli rossi #BallandoConLeStelle Vai su X

Il figlio di Martina Colombari e dell’ex calciatore Billy Costacurta racconta un passato fatto di disagio, sostanze, istituti penali e gesti estremi. - facebook.com Vai su Facebook

Martina Colombari a Belve: "La malattia di Achille ha rafforzato la famiglia" - L'attrice e moglie di Alessandro Costacurta, ospite di Francesca Fagnani, ha parlato delle conseguenze positive della malattia diagnosticata al figlio ... corrieredellosport.it scrive

Martina Colombari: «Mio figlio Achille aveva episodi psicotici e lo abbiamo aiutato. Con Alberto Tomba amore vero, Billy mi dice che ho un gran sedere» - Martina Colombari a Belve si commuove quando parla delle difficoltà del figlio Achille. Secondo msn.com

Martina Colombari in lacrime a Belve per il figlio Achille: "Scelte dolorose, mio marito Billy Costacurta mi ha salvata" - Intervista carica di emozione quelle di Martina Colombari a ' Belve ' che parla in maniera intima e profonda delle difficoltà del figlio Achille e del rapporto con il marito, Alessandro Costacu ... Riporta corrieredellosport.it