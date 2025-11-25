Marshals trailer svela il destino di monica dutton

La serie Y: Marshals sta attirando attenzione per le sue prime anticipazioni, che sembrano suggerire un importante cambio di narrazione rispetto al precedente universo di Yellowstone. La produzione, creata da Taylor Sheridan, David C. Glasser e Spencer Hudnut, riprende la storia di Kayce Dutton (interpretato da Luke Grimes ) dopo il finale della serie madre. In questo nuovo capitolo, si ipotizza una svolta decisiva nella storyline e nel destino di alcuni personaggi chiave. il trailer di y: marshals e l’ombra sulla sorte di monica dutton. indizi visivi e narrazione del trailer. Il trailer ufficiale di Y: Marshals si apre con la voce narrante di Kayce Dutton, che riflette sul suo tentativo di sfuggire al peso della sua origine e delle brutalità di Yellowstone. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it