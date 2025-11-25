Marra aderisce alla Rete nazionale dei presidenti dei Consigli comunali per la pace

In occasione della conferenza nazionale Anci dei presidenti dei Consigli comunali, che si è svolta a Bologna, il presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Enzo Marra, ha firmato il documento di adesione alla “Rete nazionale dei Presidenti dei Consigli comunali per la pace”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

