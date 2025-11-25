Marra aderisce alla Rete nazionale dei presidenti dei Consigli comunali per la pace
In occasione della conferenza nazionale Anci dei presidenti dei Consigli comunali, che si è svolta a Bologna, il presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Enzo Marra, ha firmato il documento di adesione alla “Rete nazionale dei Presidenti dei Consigli comunali per la pace”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
A cena con il collega Marracash, nell'aprile del 2023, Ornella Vanoni scherzava immortalata in una storia Instagram del cantante: "Mi piaci, te l'ho già detto. Se avessi avuto trent'anni di meno ti sbattevo al muro, ma non saremmo andati d'accordo perché vado i - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria, il Presidente Marra aderisce alla “Rete nazionale dei Presidenti dei Consigli comunali per la pace” - In occasione della conferenza nazionale ANCI dei presidenti dei Consigli comunali, che si è svolta a Bologna, il presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Enzo Marra, ha firmato il documen ... Segnala strettoweb.com
Il Presidente Marra aderisce alla “Rete nazionale dei Presidenti dei Consigli comunali per la pace” - Iniziativa volta a rafforzare il ruolo delle assemblee elettive locali nella costruzione di comunità pacifiche, inclusive e solidali ... reggiotv.it scrive