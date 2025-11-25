Mario Cipollini e il dottor Roberto Corsetti | Presto una vita normale grazie a lui Video
Bologna, 25 novembre 2025 – "Mi sento bene, sono in pieno recupero ". Con un video registrato dal cellulare, voce calma ma ancora segnata dalle settimane difficili, Mario Cipollini torna a parlare dopo l’ intervento al cuore che lo aveva costretto al ricovero all’ ospedale di Torrette di Ancona. L’ex campione del mondo, 57 anni, ha voluto ringraziare chi gli è stato accanto e, soprattutto, rassicurare i tanti tifosi che in questi giorni gli hanno chiesto notizie. "Una volta che le ferite si saranno rimarginate potrò lentamente tornare a una vita normale ”. Mario Cipollini sui social dopo l'operazione: "Sono in pieno recupero" Il problema al cuore individuato dal medico e amico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
