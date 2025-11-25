Marche Consiglio dedicato al 25 novembre
La prima parte del Consiglio regionale delle Marche, in programma per oggi dalle 10 nell’emiciclo di Palazzo Leopardi ad Ancona, sarà dedicato nella prima parte alla Gionata interazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne. Le testimonianze a Palazzo Leopardi. Dopo i saluti del presidente Gianluca Pasqui e di Maria Lina Vitturini, presidente Commissione pari opportunità della Regione Marche interverranno Elisa Gentili, sostituto commissario della Polizia di Stat o presso la Squadra mobile della Questura di Ancona, Elisa Giusti, referente centro anti violenza di Macerata, Antonella Ciccarelli, commissaria della Commissione pari opportunità della Regione Marche e Fabio Polini, sindaco di Castignano (Ascoli Piceno), comune dove lo scorso dicembre si registrò un caso di femminicidio che sconvolse tutta la regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Consiglio Uil Scuola - Il servizio del TGR Marche - facebook.com Vai su Facebook
Cisl Fp Marche: responsabilità, dialogo e presenza sul territorio. Domani il Consiglio Generale con la Segreteria Nazionale Vai su X
Consiglio Fano dà ai voce giovani contro la violenza sulle donne - "Dire no alla violenza, farlo insieme con un patto educativo e sociale". Scrive msn.com
Consiglio regionale Marche, la prossima seduta il 25 novembre - Il Consiglio regionale delle Marche si riunisce martedì 25 novembre alle 10 con una seduta aperta dedicata alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Riporta msn.com
Marche, il 18 novembre in Consiglio si discuterà di edilizia sanitaria - Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 18 novembre, a partire dalle ore 10. Riporta msn.com