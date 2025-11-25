La prima parte del Consiglio regionale delle Marche, in programma per oggi dalle 10 nell’emiciclo di Palazzo Leopardi ad Ancona, sarà dedicato nella prima parte alla Gionata interazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne. Le testimonianze a Palazzo Leopardi. Dopo i saluti del presidente Gianluca Pasqui e di Maria Lina Vitturini, presidente Commissione pari opportunità della Regione Marche interverranno Elisa Gentili, sostituto commissario della Polizia di Stat o presso la Squadra mobile della Questura di Ancona, Elisa Giusti, referente centro anti violenza di Macerata, Antonella Ciccarelli, commissaria della Commissione pari opportunità della Regione Marche e Fabio Polini, sindaco di Castignano (Ascoli Piceno), comune dove lo scorso dicembre si registrò un caso di femminicidio che sconvolse tutta la regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, Consiglio dedicato al 25 novembre