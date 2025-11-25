Sono trascorsi cinque anni dalla morte di Diego Armando Maradona. Il 25 novembre 2020 la notizia che scosse il mondo dello sport internazionale. Una ferita rimasta indelebile nella mente e nel cuore degli amanti del calcio ma soprattutto dei napoletani. Nel giorno dell’anniversario, Diego Maradona Jr ha voluto ricordare suo padre. Il commovente messaggio di Maradona Jr: “Se puoi vieni e stammi un po’ vicino”. Diego Maradona Jr ha voluto ricordare Diego Armando Maradona a cinque anni dalla tragica notizia. Sul suo profilo Instagram ha voluto scrivere un messaggio dedicato al padre, utilizzando parole che non possono non commuovere chi le legge: “L’aria papà è questa maledetta aria che manca, é quel maledetto respiro che resta sempre corto, é questa tristezza che non riesce più ad essere allegria e forse é solo questa maledetta vita che non è più la stessa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Maradona Jr commuove tutti sui social: l’ultimo messaggio è straziante