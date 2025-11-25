Maradona cinque anni senza il Pibe de Oro Ecco il VIDEO ricordo del fuoriclasse argentino raccontato da Boskov

Calcionews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diego Armando Maradona, anniversario della scomparsa: il VIDEO ricordo del Pibe de Oro secondo Boskov Sono già trascorsi cinque anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, considerato da molti il più grande calciatore di tutti i tempi. Il fuoriclasse argentino, simbolo eterno del Napoli e icona del calcio mondiale, continua a vivere nella memoria collettiva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

maradona cinque anni senza il pibe de oro ecco il video ricordo del fuoriclasse argentino raccontato da boskov

© Calcionews24.com - Maradona, cinque anni senza il Pibe de Oro. Ecco il VIDEO ricordo del fuoriclasse argentino raccontato da Boskov

Leggi anche questi approfondimenti

maradona cinque anni senzaCinque anni senza Maradona, una città senza (un) dio: l’atto di dolore della ‘sua’ Napoli - Di lui, alle pendici del Vesuvio, tutti hanno preso un pezzettino, a piacimento. Si legge su dire.it

maradona cinque anni senzaMaradona, 5 anni dalla morte del Pibe de Oro - Cinque anni senza Diego Armando Maradona, icona del calcio mondiale e adorato come una divinità a Napoli (con cui vinse due Scudetti, una Coppa Italia, una ... Lo riporta msn.com

maradona cinque anni senzaCinque anni senza Maradona: il calcio continua a cercarlo e a raccontarlo - In un mondo piegato dal lockdown, Diego Armando Maradona se ne andava lasciando un vuoto che cinque anni dopo non accenna a colmars ... Si legge su gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Maradona Cinque Anni Senza