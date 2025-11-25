Maradona 5 anni fa la morte del Pibe de Oro | il mondo del calcio lo ricorda nell’anniversario della sua scomparsa – VIDEO

Maradona, 5 anni fa la scomparsa del Pibe de Oro: il mondo del calcio lo ricorda nell’anniversario della sua morte – VIDEO. Cinque anni di vuoto, cinque anni di nostalgia. Il 25 novembre 2025 segna un anniversario doloroso per il mondo del calcio: mezzo decennio fa ci lasciava Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro, icona indiscussa del XX secolo, se ne andava a 60 anni, lasciando un’eredità sportiva ineguagliabile e un vuoto incolmabile nel cuore di Napoli e dell’Argentina, le due terre che lo hanno venerato come una divinità terrena. Il mito: dai trionfi di Napoli alla caduta. La sua vita è stata un ottovolante di emozioni, vissuta sempre al limite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maradona, 5 anni fa la morte del Pibe de Oro: il mondo del calcio lo ricorda nell’anniversario della sua scomparsa – VIDEO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cinque anni senza Diego. Cinque anni in cui il mondo ha continuato a girare, ma il calcio… quello no. Quello si è fermato un po’ il 25 novembre 2020, quando il più grande di tutti ha chiuso gli occhi per l’ultima volta. Perché Maradona non era solo un calciator - facebook.com Vai su Facebook

5 anni fa ci lasciava Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti tempi, re del pallone napoletano nel mondo, per sempre Diego Vai su X

Maradona, a Napoli l'omaggio dei tifosi del Boca Juniors a 5 anni dalla morte - A 5 anni dalla morte la città di Napoli rende omaggio al fuoriclasse argentino scomparso 5 anni fa, il 25 novembre 2020. Come scrive sport.sky.it

Maradona, 5 anni fa la morte del Pibe de Oro - Cinque anni senza Diego Armando Maradona, icona del calcio mondiale e adorato come una divinità a Napoli (con cui vinse due Scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa) e in A ... Secondo msn.com

Cinque anni dalla morte di Maradona, Conte: “Giochiamo anche per lui” - Diego Armando Maradona se ne andava il 25 novembre 2020, esattamente 5 anni fa, pochi giorni dopo aver compiuto 60 anni. Lo riporta napolitoday.it