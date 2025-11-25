Maradona 5 anni fa la morte del Pibe de Oro | il mondo del calcio lo ricorda nell’anniversario della sua scomparsa – VIDEO

Maradona, 5 anni fa la scomparsa del Pibe de Oro: il mondo del calcio lo ricorda nellanniversario della sua morteVIDEO. Cinque anni di vuoto, cinque anni di nostalgia. Il 25 novembre 2025 segna un anniversario doloroso per il mondo del calcio: mezzo decennio fa ci lasciava Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro, icona indiscussa del XX secolo, se ne andava a 60 anni, lasciando un’eredità sportiva ineguagliabile e un vuoto incolmabile nel cuore di Napoli e dell’Argentina, le due terre che lo hanno venerato come una divinità terrena. Il mito: dai trionfi di Napoli alla caduta. La sua vita è stata un ottovolante di emozioni, vissuta sempre al limite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maradona, 5 anni fa la morte del Pibe de Oro: il mondo del calcio lo ricorda nell’anniversario della sua scomparsa – VIDEO

