Cinque anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona: il ‘Barrilete Cosmico’ non sarà mai dimenticato da chi ama il calcio Venticinque novembre 2020-venticinque novembre 2025. Sono già passati cinque anni dall’ultimo respiro di Diego Armando Maradona. Tanti, sicuramente troppi per un calcio che ha perso la sua stella e forse anche la strada per continuare ad appassionare e emozionare come faceva il Pibe de Oro. Emozioni che non saranno mai dimenticate, perché un altro come il ‘Barrilete Cosmico’ difficilmente atterrerà più su un campo di calcio. Emozioni che riaffiorano a galla in queste ore, di ricordi e omaggi: lo ha fatto Conte, prima della sfida contro il Qarabag, spiegando che il Napoli giocherà anche per Diego. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Maradona, 25 novembre 2020: il Barrilete cosmico non sarà mai dimenticato – VIDEO