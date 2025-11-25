Mara Venier scappa dal provino di Brass | spunta la frase che la gelò
Mara Venier ha raccontato in una recente intervista al Corriere della Sera, di quella volta che partecipò ad un provino per un film di Tinto Brass, il regista di celebri film erotici entrati nell’immaginario collettivo. Al provino in questione era presente anche la moglie di Brass e fu proprio una richiesta da parte di quest’ultima a far “scappare” zia Mara. Nel corso dell’intervista al Corriere si parla spesso di Venezia, visto che la conduttrice e attrice è veneziana (ma ha vissuto a Mestre). Quando il giornalista le chiede se ha mai incontrato Brass, che ha un legame importante con Venezia, lei ha risposto: “Una volta andai a fare un provino per un suo film. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
