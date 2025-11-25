Manuela Petrangeli uccisa da uomo vittima del più brutale arcaico e ancestrale modello del patriarcato

Fu uccisa a colpi di fucile Manuela Petrangeli e per il suo femminicidio viene chiesto l’ergastolo con questa motivazione. “Manuela era una donna forte, solare, determinata che è stata barbaramente uccisa, strappata ai suoi affetti più cari per mano del padre di suo figlio, Gianluca Molinaro, un uomo vittima di sé stesso e delle sue ossessioni patologiche, vittima del più brutale arcaico e ancestrale modello del patriarcato nella relazione uomo-donna, frutto di stereotipi che Molinaro ha interpretato nel peggior modo possibile” ha detto la pm Antonella Pandolfi nel corso della requisitoria davanti ai giudici della I Corte d’assise di Roma nel giorno in cui si celebra la Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

