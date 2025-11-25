Mantova il VIDEO del 56enne travestito da madre mentre si reca a ritirare la pensione riconosciuto da collo mani e voce maschile
I peli sul collo e sul mento, il trucco troppo pesante e una voce dal suono decisamente maschile, nonostante gli sforzi per camuffarla. Sono stati questi i primi segnali d’allarme notati dalla dipendente comunale, la cui segnalazione ha permesso di smascherare una truffa portata avanti per anni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A Borgo Virgilio, nel Mantovano, le forze dell’ordine hanno portato alla luce una vicenda inquietante: un 56enne, ex infermiere, - facebook.com Vai su Facebook
Per il 56enne non c'è stato purtroppo nulla da fare #casalromano #Mantova #elicottero #incidente #RadioBruno #14novembre Vai su X