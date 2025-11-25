Mantova arrestato 56enne travestito da madre defunta per ritirare pensione corpo mummificato in casa da 3 anni incasso di oltre €53mila annui
A innescare l’indagine è stata proprio l’impiegata allo sportello, turbata anche dal fatto che la presunta anziana fosse arrivata guidando un’auto pur non avendo la patente. La donna ha prontamente avvisato la polizia locale e, d’intesa con gli agenti, l’ufficio anagrafe ha fissato un secondo appunt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Mantova, si traveste da madre morta per ritirarle la pensione: scoperto infermiere 56enne - Il 19 novembre il 56enne si è ripresentato allo sportello con lo stesso travestimento, ma ad attenderlo c’erano gli agenti. Lo riporta giornaledipuglia.com
Mantova, il video dell'uomo travestito per sembrare la madre e prendere la pensione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mantova, il video dell'uomo travestito per sembrare la madre e prendere la pensione ... Riporta tg24.sky.it
Travestito da madre morta per incassarne la pensione: smascherato 56enne a Borgo Virgilio - Il travestimento grottesco all’anagrafe Una parrucca da donna, una passata di smalto, fondotinta pesante, camicetta a fiori e una giacca anni Settanta. Lo riporta infodifesa.it