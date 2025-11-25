A innescare l’indagine è stata proprio l’impiegata allo sportello, turbata anche dal fatto che la presunta anziana fosse arrivata guidando un’auto pur non avendo la patente. La donna ha prontamente avvisato la polizia locale e, d’intesa con gli agenti, l’ufficio anagrafe ha fissato un secondo appunt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mantova, arrestato 56enne travestito da madre defunta per ritirare pensione, corpo mummificato in casa da 3 anni, incasso di oltre €53mila annui