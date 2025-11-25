Manovra i nodi delle possibili modifiche | oggi nuovo setaccio poi vertice maggioranza

(Adnkronos) – Settimana decisiva per le modifiche alla manovra che passeranno al voto della commissione Bilancio del Senato possibilmente dalla prossima settimana. Oggi con le ammissibilità è attesa una nuova scrematura delle 414 proposte segnalate dai partiti, poi tra mercoledì e giovedì, al rientro della premier Giorgia Meloni dal G20 in Sudafrica, è in programma un . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it