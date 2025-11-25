Manovra Commissione Ue promuove il documento programmatico di bilancio del governo | sospesa procedura per deficit eccessivo

25 nov 2025

La Commissione sottolinea che la procedura rimane “sospesa”: ciò significa che non vengono introdotte nuove misure correttive, ma allo stesso tempo il procedimento non viene chiuso poiché il deficit non si è ancora stabilmente riportato sotto la soglia del 3% La Commissione europea ha espress. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

