Il Dpb, documento programmatico di bilancio, dell’ Italia è stato promosso dalla Commissione europea. E’ quanto emerge dal pacchetto autunnale del Semestre europeo presentato oggi dalla Commissione europea. Bruxelles ha valutato la conformità di tutti gli Stati membri al quadro di bilancio dell’Ue e ha fornito orientamenti per garantire che la loro politica fiscale nel 2026 sia allineata alle pertinenti raccomandazioni del Consiglio: quelle che approvano i piani a medio termine degli Stati membri o, per gli Stati membri sottoposti a procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) le raccomandazioni volte a porre fine alla PDE. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Manovra 2026, Ue promuove il Dpb dell’Italia