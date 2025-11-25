Manna chiude la porta | Insigne? Abbiamo altre priorità siamo contati a centrocampo
Manna intervistato a Sky Sport poco prima di Napoli-Qarabag Ghoulam gli chiede di Insigne: “vedendo Insigne vicino alla Lazio.”. Il discorso di Ghoulam è che secondo lui il napoli dovrebbe prendere Insigne. Manna risponde: «Abbiamo parlato anche quest’estate con Lorenzo, penso che si sappia. Si è valutato ma in questo momento abbiamo altre problematiche, altre priorità. Se faremo delle cose, le faremo a centrocampo dove siamo contenti. Lorenzo è un giocatore importante, è un giocatore forte». E poi fa una smorfia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
