Manna chiude la porta | Insigne? Abbiamo altre priorità siamo contati a centrocampo

Ilnapolista.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manna intervistato a Sky Sport poco prima di Napoli-Qarabag Ghoulam gli chiede di Insigne: “vedendo Insigne vicino alla Lazio.”. Il discorso di Ghoulam è che secondo lui il napoli dovrebbe prendere Insigne. Manna risponde: «Abbiamo parlato anche quest’estate con Lorenzo, penso che si sappia. Si è valutato ma in questo momento abbiamo altre problematiche, altre priorità. Se faremo delle cose, le faremo a centrocampo dove siamo contenti. Lorenzo è un giocatore importante, è un giocatore forte». E poi fa una smorfia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

manna chiude la porta insigne abbiamo altre priorit224 siamo contati a centrocampo

© Ilnapolista.it - Manna chiude la porta: «Insigne? Abbiamo altre priorità, siamo contati a centrocampo»

Contenuti che potrebbero interessarti

Insigne litiga con i tifosi a Toronto. Volano parolacce e accuse, poi la moglie lo porta via - Lorenzo Insigne ha litigato con i tifosi di Toronto, ultimo nella classifica dell'Mls e reduce da 14 sconfitte nelle ultime 15 partite. Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Manna Chiude Porta Insigne