Manna intervistato a Sky Sport poco prima di Napoli-Qarabag Ghoulam gli chiede di Insigne: “vedendo Insigne vicino alla Lazio.”. Il discorso di Ghoulam è che secondo lui il napoli dovrebbe prendere Insigne. Manna risponde: «Abbiamo parlato anche quest’estate con Lorenzo, penso che si sappia. Si è valutato ma in questo momento abbiamo altre problematiche, altre priorità. Se faremo delle cose, le faremo a centrocampo dove siamo contenti. Lorenzo è un giocatore importante, è un giocatore forte». E poi fa una smorfia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manna chiude la porta: «Insigne? Abbiamo altre priorità, siamo contati a centrocampo»