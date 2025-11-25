Mancini sullo scudetto | Siamo primi con merito è presto per dire una cosa

Inter News 24 Le parole di Gianluca Mancini, difensore della Roma, sulla lotta scudetto in Serie A che riguarda anche l’Inter. Tutti i dettagli. Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato a margine dell’evento per il 42esimo Premio “Beppe Viola” della lotta scudetto in Serie A che riguarda anche l’ Inter. PRIMO POSTO – «A inizio stagione avrei risposto che dovevamo solo pensare ad allenarci e ad andare partita a partita. Se siamo primi è per merito e ce le sudiamo le partite. Ma siamo all’inizio e c’è un campionato lungo da giocare, dobbiamo continuare così». RINNOVO DI CONTRATTO – Il mio scade nel 2027, ne parleremo nel momento opportuno ma sono tranquillissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mancini sullo scudetto: «Siamo primi con merito, è presto per dire una cosa»

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Bove e la battuta sullo scudetto alla #Roma che fa ridere tutti: "Faccio come #Mancini..." Vai su X

Quando chiedi dello Scudetto e parte la scaramanzia Filippo #Minichino racconta l’episodio con Gianluca #Mancini (calciatore della Roma) avvenuto ieri nel corso del Premio di Cultura Sportiva Beppe Viola #Sportinoro #Mancini #AsRoma Vai su Facebook

Mancini sogna: «Scudetto alla Roma? Siamo primi in classifica, ma credo che con Gasperini si possa…» - Mancini dal palco del Premio Viola: “La Roma è prima, ma non è ancora il momento di volare” Gianluca Mancini, difensore della Roma, è salito sul palcoscenico del Salone d’Onore del CONI per ritirare i ... Si legge su calcionews24.com

"Questo è l'anno dello scudetto per la Roma?". Mancini reagisce così: si gira, e... - Il difensore dei giallorossi ha ricevuto il Premio Beppe Viola: alla cerimonia ha fatto tutti gli scongiuri del caso dopo la dichiarazione ... Lo riporta msn.com

Roma, Mancini: "Primi con merito ma siamo solo all’inizio". VIDEO - Alla consegna del Premio Beppe Viola, riconoscimento del quale è stato insignito oggi al Coni a Roma, il difensore giallorosso ha parlato del primato in classifica della sua squadra: “Se siamo primi o ... Si legge su sport.sky.it