Mamma influencer esce da Wicked con i figli | Quella scena mi ha costretto a uscire

Un'influencer cristiana ha acceso un dibattito sui social dopo aver deciso di abbandonare la sala cinematografica durante la proiezione di Wicked – Parte 2, portando con sé i suoi figli. L'americana Sara Burnett, che si definisce nel suo profilo Instagram (seguito da più di 35mila follower) come "ancorata a Cristo" e "diffusore virtuale di speranza", ha condiviso pubblicamente la sua esperienza domenica 23 novembre, spiegando le motivazioni dietro questa scelta drastica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Burnett Sincerely, SaraB (@sincerelysarab) Nel suo post Instagram, Burnett ha voluto chiarire subito la sua posizione: "Voglio essere chiara: noi AMIAMO andare al cinema e i musical.

