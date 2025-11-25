Maltrattamenti sulla compagna e minacce davanti al figlio piccolo | arresto bis per 54enne
Tempo di lettura: < 1 minuto “Hai chiamato i Carabinieri. te la faccio pagare”. Ha minacciato la compagna anche in presenza dei militari dell’arma, accorsi in un’abitazione di Scampia, a Napoli, dopo la segnalazione di una lite in famiglia, un 54enne recidivo, arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate. Sono quasi le 21 e dall’abitazione al piano terra si sentono le urla di un uomo e il pianto di un bambino. I carabinieri fanno irruzione e vi trovano tre persone: un uomo di 54 anni, una donna di 50 e un bambino di 11 anni. Lui minaccia di ucciderla e davanti ai carabinieri urla: “Sei una monnezza, hai chiamato i Carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
