Maltrattamenti sulla compagna e minacce davanti al figlio piccolo | arresto bis per 54enne

"Hai chiamato i Carabinieri. te la faccio pagare". Ha minacciato la compagna anche in presenza dei militari dell'arma, accorsi in un'abitazione di Scampia, a Napoli, dopo la segnalazione di una lite in famiglia, un 54enne recidivo, arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate. Sono quasi le 21 e dall'abitazione al piano terra si sentono le urla di un uomo e il pianto di un bambino. I carabinieri fanno irruzione e vi trovano tre persone: un uomo di 54 anni, una donna di 50 e un bambino di 11 anni. Lui minaccia di ucciderla e davanti ai carabinieri urla: "Sei una monnezza, hai chiamato i Carabinieri.

