Tempo di lettura: < 1 minuto Sono oltre 40 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco sull’intero territorio della provincia di Benevento nella giornata odierna riconducibili alle avverse condizioni meteo con piogge fitte e di fatto ininterrotte da oltre 24 ore. Per far fronte alle prevedibili richieste di intervento per le emergenze è stato potenziato il dispositivo di soccorso con 5 unità e lo stesso assetto operativo è stato previsto per il turno notturno. I danni maggiori si registrano in Valle Telesina e Valle Caudina soprattutto per allagamenti e per la caduta di alberi o di rami di alberi sulle carreggiate stradali, ma per fortuna non si segnalano danni alle persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maltempo nel Sannio: raffica di interventi, potenziati i soccorsi