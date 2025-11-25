Maltempo Napoli alberi crollati da Vomero a Fuorigrotta | interventi di polizia locale e pompieri in tutta la città
Al Vomero doppio intervento in via Luca Giordano e vicino al Cardarelli per alberi crollati. Segnalazioni da Scampia al centro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Napoli- Maltempo, crolli e buche: giu' un costone a Posillipo. Oggi chiuse tutte le scuole. #Meteo #Scuole #Posillipo #Buche #Crolli #Costone #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
A Napoli domani chiusi scuole, cimiteri e parchi. Per il maltempo anche in diversi altri comuni della provincia #ANSA Vai su X
Maltempo Napoli, alberi crollati da Vomero a Fuorigrotta: interventi di polizia locale e pompieri in tutta la città - Al Vomero doppio intervento in via Luca Giordano e vicino al Cardarelli per alberi crollati. Lo riporta fanpage.it
Napoli, maltempo, crolli e buche: giù un costone a Posillipo, oggi chiuse tutte le scuole - Il primo pesante maltempo dell’inverno 2025 si abbatte sulla città e nelle strade si aprono voragini. Segnala ilmattino.it
Il maltempo fa crollare un costone a Napoli - Le forti piogge che da giorni interessano Napoli hanno provocato il crollo parziale di un costone tufaceo nel Parco Carelli a Posillipo. ilfattovesuviano.it scrive