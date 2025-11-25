Maltempo Napoli alberi crollati da Vomero a Fuorigrotta | interventi di polizia locale e pompieri in tutta la città

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Vomero doppio intervento in via Luca Giordano e vicino al Cardarelli per alberi crollati. Segnalazioni da Scampia al centro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

maltempo napoli alberi crollatiMaltempo Napoli, alberi crollati da Vomero a Fuorigrotta: interventi di polizia locale e pompieri in tutta la città - Al Vomero doppio intervento in via Luca Giordano e vicino al Cardarelli per alberi crollati. Lo riporta fanpage.it

maltempo napoli alberi crollatiNapoli, maltempo, crolli e buche: giù un costone a Posillipo, oggi chiuse tutte le scuole - Il primo pesante maltempo dell’inverno 2025 si abbatte sulla città e nelle strade si aprono voragini. Segnala ilmattino.it

maltempo napoli alberi crollatiIl maltempo fa crollare un costone a Napoli - Le forti piogge che da giorni interessano Napoli hanno provocato il crollo parziale di un costone tufaceo nel Parco Carelli a Posillipo. ilfattovesuviano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Napoli Alberi Crollati