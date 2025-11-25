Maltempo in Toscana | 158 millimetri di pioggia caduti nel Pisano a Livorno scuole aperte dalle 10

Oltre 158 mm di pioggia sono caduti a San Giuliano Terme (Pisa) nelle ultime 24 ore. Questo uno dei dati diffusi sui social la notte scorsa dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per il maltempo che ha colpito la Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: 158 millimetri di pioggia caduti nel Pisano, a Livorno scuole aperte dalle 10

