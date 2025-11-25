Maltempo | argine sotto osservazione evacuata una struttura turistica

Udinetoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La paura è arrivata prima del vento. Sul Collio, a Dolegna, una struttura ricettiva è stata evacuata dopo che le condizioni di un argine vicino hanno fatto scattare l’allarme. Un gesto precauzionale, certo, ma sufficiente a rendere evidente quanto il maltempo delle ultime ore stia lasciando il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

