Maltempo allerta gialla per rischio temporali in cinque regioni | ci sono anche Calabria e Sicilia

Feedpress.me | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo bollettino di criticità del Dipartimento della Protezione civile per la giornata di domani, mercoledì 26 novembre, prevede allerta gialla per rischio idraulico in Calabria ed Emilia Romagna; allerta gialla per rischio temporali in Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria; allerta gialla per rischio idrogeologico in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. 🔗 Leggi su Feedpress.me

