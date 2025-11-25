Maltempo allerta gialla per rischio temporali in cinque regioni | ci sono anche Calabria e Sicilia

L’ultimo bollettino di criticità del Dipartimento della Protezione civile per la giornata di domani, mercoledì 26 novembre, prevede allerta gialla per rischio idraulico in Calabria ed Emilia Romagna; allerta gialla per rischio temporali in Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria; allerta gialla per rischio idrogeologico in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maltempo, allerta gialla per rischio temporali in cinque regioni: ci sono anche Calabria e Sicilia

