Maltempo a Napoli due voli per Capodichino costretti ad atterrare a Roma | provenivano da Londra e Milano

L'allerta meteo che sta tenendo sotto scacco la città di Napoli oggi 25 novembre 2025, ha procurato disagi anche all'aeroporto di Capodichino. Fino ad ora due atterraggi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Maltempo a Napoli, due voli per Capodichino costretti ad atterrare a Roma: provenivano da Londra e Milano

