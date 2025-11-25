Maltempo a Napoli due voli per Capodichino costretti ad atterrare a Roma | provenivano da Londra e Milano

L'allerta meteo che sta tenendo sotto scacco la città di Napoli oggi 25 novembre 2025, ha procurato disagi anche all'aeroporto di Capodichino.  Fino ad ora due atterraggi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Maltempo a Napoli, due voli per Capodichino costretti ad atterrare a Roma: provenivano da Londra e Milano

maltempo napoli due voliMaltempo: collegamenti marittimi sospesi e allerta della Protezione Civile - Il forte maltempo che sta interessando il Golfo di Napoli ha causato gravi disagi ai collegamenti marittimi con le isole di Ischia e Procida. Da ilgolfo24.it

Domani per maltempo chiuse le scuole a Napoli - C'è allerta arancione del meteo e vento forte e quindi abbiamo preferito chiuderle". Riporta ansa.it

