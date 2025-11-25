Malore in casa | muore giovane mamma a Lanciano

Tragedia nella serata di lunedì 24 novembre a Lanciano. Una donna di 34 anni, originaria del Bangladesh, è deceduta nella sua abitazione dopo essere stata colta, verosimilmente, da un malore. La giovane, madre di tre bambini, si trovava nell'abitazione di via Del Trigno, nella zona del Quadrato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

