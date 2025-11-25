Maignan-Milan sarà addio | Juve e Inter tentano il portiere

Le ultime grandi recenti prestazioni del portiere rossonero non sembrano aver portato il sereno nel rapporto Maignan-Milan, per via di un rinnovo, in scadenza a giugno. che è sempre più lontano. Cosi la possibilità di aggiudicarsi un parametro zero come l’estremo difensore francese diventa una ghiotta opportunità da non lasciarsi sfuggire per tante big. MAIGNAN-MILAN: RINNOVO SFUMATO Nonostante la fascia di capitano e un ruolo sempre più centrale nel progetto di mister Allegri, il rapporto con il Diavolo è destinato a chiudersi. Colpa di una situazione contrattuale rimasta invariata. L’accordo sul rinnovo fino al 2028 a 5 milioni di euro, era già stato definito prima che la dirigenza rossonera bloccasse tutto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

