Maignan Juventus | altra rivelazione clamorosa sul futuro del portiere! Questo è l’orientamento in vista dell’estate cosa accadrà

Maignan Juventus: novità clamorose sul futuro del portiere! Ecco l’orientamento in vista dell’estate, cosa potrebbe succedere. L’euforia per la vittoria nel Derby della Madonnina rischia di spegnersi in fretta negli uffici di Casa Milan. Se in campo Mike Maignan continua a essere il supereroe che blinda la porta di Massimiliano Allegri, fuori dal rettangolo verde la situazione sta precipitando verso un punto di non ritorno. Le ultime notizie di calciomercato confermano lo scenario peggiore per i tifosi rossoneri: la trattativa per il rinnovo del portiere francese è su un binario morto. “Stallo totale”: il gelo tra le parti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maignan Juventus: altra rivelazione clamorosa sul futuro del portiere! Questo è l’orientamento in vista dell’estate, cosa accadrà

